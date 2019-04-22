Новости Азербайджана на армянском
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|Администрация Президента Азербайджана: Армяне начинают осознавать катастрофичность фальсификации истории Армении
Азербайджан примет участие в международной конференции по безопасности в Москве
22 Апреля 2019
МИД Азербайджана осудил теракты в Шри-Ланке
22 Апреля 2019
ЦИК Украины: В голосовании в Азербайджане победил Владимир Зеленский
22 Апреля 2019
Президент Грузии сделала заявление по поводу границы с Азербайджаном
22 Апреля 2019
В Отдельной общевойсковой армии прошли командно-штабные учения
19 Апреля 2019
Министр: Пакистан продолжит развивать дружественные и братские связи с Азербайджаном
18 Апреля 2019
Ильхам Алиев принял министра промышленности, рудников и торговли Ирана
18 Апреля 2019
Ильхам Алиев выделил средства на развитие азербайджанских театров
17 Апреля 2019
В Азербайджане повышена пенсия участникам Великой Отечественной войны
16 Апреля 2019
Опрос: Ильхам Алиев еще больше повысил доверие избирателей
09 Апреля 2019
Мехрибан Алиева встретилась с военными, обеспеченными высокотехнологичными протезами - ФОТО
03 Апреля 2019
Ильхам Алиев поделился в Facebook видеороликом по случаю годовщины победы в апрельских боях - ВИДЕО
02 Апреля 2019
Минобороны АР о ситуации на фронте
22 Апреля 2019
Село Гапанлы: через забор можно увидеть армян - ВИДЕО
19 Апреля 2019
Госкомитет: За последние 25 лет снайперами убито 34 азербайджанских ребенка
19 Апреля 2019
Глава МИД России и генсек ОБСЕ обсудят карабахский конфликт
18 Апреля 2019
ОБСЕ провел мониторинг на линии соприкосновения войск
17 Апреля 2019
Турецкий депутат в Ереване указал армянам путь примирения с Азербайджаном
16 Апреля 2019
Оглашены объемы добычи с крупнейшего газового месторождения в Азербайджане
22 Апреля 2019
В Баку открылся Торговый центр Ирана
20 Апреля 2019
Денежные доходы населения Азербайджана выросли на 5,5%
19 Апреля 2019
Азербайджан и зарубежные партнеры утвердили новый многомиллиардный проект
19 Апреля 2019
В Азербайджане будут выпускать новые автобусы
19 Апреля 2019
Товарооборот между Ираном и Азербайджаном вырос в 4,5 раза
19 Апреля 2019
Во Франции состоялось открытие азербайджанской школы
22 Апреля 2019
В Азербайджане выпал снег
20 Апреля 2019
В Азербайджане в закон о пенсиях могут внести изменения
20 Апреля 2019
17-летний азербайджанец будет получать стипендию в 56 тысяч долларов
19 Апреля 2019
Лейла Алиева провела донорскую акцию в Москве
19 Апреля 2019
В Баку будет создана современная система управления отходами
18 Апреля 2019
Представитель команды «Формулы 1»: Бакинская трасса сложна для нас
20 Апреля 2019
Продажи билетов на Гран-при Азербайджана 2019 выросли
19 Апреля 2019
В Канаде появился футбольный клуб «Карабах»
15 Апреля 2019
Азад Рагимов: В подготовке к соревнованиям «Формулы 1» нет никаких проблем и задержек
15 Апреля 2019
Азербайджанские борцы стали третьими в Европе
15 Апреля 2019
Азербайджанский борец победил армянского соперника
14 Апреля 2019
Азербайджан выпустил марки приуроченные апрельским боям
03 Апреля 2019
Названы самые часто посещаемые государственные сайты Азербайджана
03 Апреля 2019
Доходы Азербайджана от экспорта телекоммуникационных услуг составил 2 млн долларов
01 Апреля 2019
Newzoo: Азербайджанцы потратили в 2018 году на видеоигры $85 млн
29 Марта 2019
Лаборатория Касперского: Азербайджан занял 79 место по числу фишинговых атак
19 Марта 2019
Intelsat заплатит Azerkosmos $185 млн за использование ресурсов спутника Azerspace-2
14 Марта 2019
Презентован документальный фильм «Шахдаг. Царь-гора» - ФОТО
18 Апреля 2019
В Москве пройдет выставка, посвященная карабахским скакунам
15 Апреля 2019
В 43-й сессии Комитета ЮНЕСКО в Баку примут участие свыше 3 тыс. зарубежных представителей
13 Апреля 2019
Дни российской культуры открылись в Баку
12 Апреля 2019
Представлена новая версия песни Азербайджана на «Евровидении 2019» - ВИДЕО
10 Апреля 2019
Утвержден План мероприятий 43-й сессии Комитета по Всемирному наследию ЮНЕСКО в Баку
02 Апреля 2019
Азербайджан и Турция проведут совместные учения с боевой стрельбой - ФОТО-ВИДЕО
22 Апреля 2019
Министр: Объем грузоперевозок в Европу через Азербайджан растет
22 Апреля 2019
Оглашены объемы добычи с крупнейшего газового месторождения в Азербайджане
22 Апреля 2019
В Баку проходит Международный Форум SOCAR
22 Апреля 2019
Азербайджан примет участие в международной конференции по безопасности в Москве
22 Апреля 2019
Минобороны АР о ситуации на фронте
22 Апреля 2019
МИД Азербайджана осудил теракты в Шри-Ланке
22 Апреля 2019
Посол: США поддерживают реформы в Азербайджане
22 Апреля 2019
Во Франции состоялось открытие азербайджанской школы
22 Апреля 2019
ЦИК Украины: В голосовании в Азербайджане победил Владимир Зеленский
22 Апреля 2019
Президент Грузии сделала заявление по поводу границы с Азербайджаном
22 Апреля 2019
США приветствуют возможную очередную встречу глав МИД Азербайджана и Армении
22 Апреля 2019
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкому коллеге
22 Апреля 2019
Азербайджанский газ поступит в Европу с 2020 года
20 Апреля 2019
В Азербайджане выпал снег
20 Апреля 2019
Лейла Алиева на выставке работ детей с ограниченными возможностями - ФОТО
20 Апреля 2019
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
20 Апреля 2019
Представитель команды «Формулы 1»: Бакинская трасса сложна для нас
20 Апреля 2019
В Азербайджане в закон о пенсиях могут внести изменения
20 Апреля 2019
Азербайджан, Туркменистан и Турция будут сотрудничать в сфере альтернативной энергетики
20 Апреля 2019
Представители азербайджанской армии приняли участие в учениях НАТО
20 Апреля 2019
В Баку открылся Торговый центр Ирана
20 Апреля 2019
Выделены средства на реконструкцию дорог в Баку
19 Апреля 2019
17-летний азербайджанец будет получать стипендию в 56 тысяч долларов
19 Апреля 2019
Министр: Азербайджано-иранские связи интенсивно развиваются
19 Апреля 2019
Администрация Президента Азербайджана: Армяне начинают осознавать катастрофичность фальсификации истории Армении
19 Апреля 2019
Российский историк: Армяне не имеют древнего прошлого
19 Апреля 2019
Возросло число посетивших Азербайджан граждан Грузии
19 Апреля 2019
Денежные доходы населения Азербайджана выросли на 5,5%
19 Апреля 2019
В Отдельной общевойсковой армии прошли командно-штабные учения
19 Апреля 2019
Азербайджанский депутат: Созданные по договору государства, такие как Армения, присваивают историю и культуру соседей
19 Апреля 2019
Азербайджан и зарубежные партнеры утвердили новый многомиллиардный проект
19 Апреля 2019
Баку призывает Ереван к прагматизму в карабахском урегулировании
19 Апреля 2019
Госкомитет: За последние 25 лет снайперами убито 34 азербайджанских ребенка
19 Апреля 2019
В Азербайджане будут выпускать новые автобусы
19 Апреля 2019
Матвиенко: I вице-президента Азербайджана ждут с визитом в России
19 Апреля 2019
Товарооборот между Ираном и Азербайджаном вырос в 4,5 раза
19 Апреля 2019
Минобороны АР о ситуации на фронте
19 Апреля 2019
В Азербайджане открылся учебно-тренировочный центр МиГ-29 - ФОТО - ВИДЕО
19 Апреля 2019
Чарльз Стивенс: Азербайджан становится все более важным узлом на «Новом Шелковом пути»
19 Апреля 2019
Сергей Марков: Есть шансы на прогресс в карабахском урегулировании до конца года
19 Апреля 2019
На реконструкцию бакинских дорог выделены средства
19 Апреля 2019
Лейла Алиева провела донорскую акцию в Москве
19 Апреля 2019
Продажи билетов на Гран-при Азербайджана 2019 выросли
19 Апреля 2019
Ильхам Алиев: Зарплаты и пенсии в Азербайджане будут повышаться и впредь
18 Апреля 2019
Ильхам Алиев принял министра промышленности, рудников и торговли Ирана
18 Апреля 2019
Турпоток в Азербайджан из стран ЕС увеличился
18 Апреля 2019
Азербайджан развивает международные связи в сфере борьбы с коррупцией
18 Апреля 2019
Азербайджан-Армения: Смогут ли журналисты установить мост доверия между странами? - Взгляд из Баку
18 Апреля 2019
Глава МИД России и генсек ОБСЕ обсудят карабахский конфликт
18 Апреля 2019