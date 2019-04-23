Новости Азербайджана на армянском





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  • Ильхам Алиев поздравил Владимира Зеленского
    Официальная хроника
    Азербайджан и Турция проведут совместные учения с боевой стрельбой - ФОТО-ВИДЕО
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    Экономика
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      Азербайджанский депутат обвинила Совет Европы в неоказании давления на Армению

    Политика

      ООН выражает признательность Азербайджану

      23 Апреля 2019

      Как Зеленский отдыхал в Азербайджане - ФОТО

      22 Апреля 2019

      Пилоты ВВС Азербайджана приступили к учебно-тренировочным полетам - ФОТО

      22 Апреля 2019

      Азербайджан примет участие в международной конференции по безопасности в Москве

      22 Апреля 2019

      МИД Азербайджана осудил теракты в Шри-Ланке

      22 Апреля 2019

      ЦИК Украины: В голосовании в Азербайджане победил Владимир Зеленский

      22 Апреля 2019


    Официальная хроника

      Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Газахском районе

      22 Апреля 2019

      Ильхам Алиев принял министра промышленности, рудников и торговли Ирана

      18 Апреля 2019

      Ильхам Алиев выделил средства на развитие азербайджанских театров

      17 Апреля 2019

      В Азербайджане повышена пенсия участникам Великой Отечественной войны

      16 Апреля 2019

      Опрос: Ильхам Алиев еще больше повысил доверие избирателей

      09 Апреля 2019

      Мехрибан Алиева встретилась с военными, обеспеченными высокотехнологичными протезами - ФОТО

      03 Апреля 2019


    Карабах

      Минобороны АР о ситуации на фронте

      22 Апреля 2019

      Село Гапанлы: через забор можно увидеть армян - ВИДЕО

      19 Апреля 2019

      Госкомитет: За последние 25 лет снайперами убито 34 азербайджанских ребенка

      19 Апреля 2019

      Глава МИД России и генсек ОБСЕ обсудят карабахский конфликт

      18 Апреля 2019

      ОБСЕ провел мониторинг на линии соприкосновения войск

      17 Апреля 2019

      Турецкий депутат в Ереване указал армянам путь примирения с Азербайджаном

      16 Апреля 2019


    Экономика

      Грузоперевозки в Азербайджане увеличились на 2%

      22 Апреля 2019

      Азербайджанский министр: Текущие цены на нефть являются удовлетворительными

      22 Апреля 2019

      Названы объемы экспорта газа по TANAP

      22 Апреля 2019

      Оглашены объемы добычи с крупнейшего газового месторождения в Азербайджане

      22 Апреля 2019

      В Баку открылся Торговый центр Ирана

      20 Апреля 2019

      Денежные доходы населения Азербайджана выросли на 5,5%

      19 Апреля 2019


    Общество

      Майские праздники российская элита проведет в Азербайджане, на Бали и в Германии

      23 Апреля 2019

      Азербайджан оказал помощь беженцам из Бурунди

      23 Апреля 2019

      Во Франции состоялось открытие азербайджанской школы

      22 Апреля 2019

      В Азербайджане выпал снег

      20 Апреля 2019

      В Азербайджане в закон о пенсиях могут внести изменения

      20 Апреля 2019

      17-летний азербайджанец будет получать стипендию в 56 тысяч долларов

      19 Апреля 2019


    Спорт

      Букмекеры назвали победителя Гран-при Азербайджана

      22 Апреля 2019

      Представитель команды «Формулы 1»: Бакинская трасса сложна для нас

      20 Апреля 2019

      Продажи билетов на Гран-при Азербайджана 2019 выросли

      19 Апреля 2019

      В Канаде появился футбольный клуб «Карабах»

      15 Апреля 2019

      Азад Рагимов: В подготовке к соревнованиям «Формулы 1» нет никаких проблем и задержек

      15 Апреля 2019

      Азербайджанские борцы стали третьими в Европе

      15 Апреля 2019


    Технологии

      Азербайджан выпустил марки приуроченные апрельским боям

      03 Апреля 2019

      Названы самые часто посещаемые государственные сайты Азербайджана

      03 Апреля 2019

      Доходы Азербайджана от экспорта телекоммуникационных услуг составил 2 млн долларов

      01 Апреля 2019

      Newzoo: Азербайджанцы потратили в 2018 году на видеоигры $85 млн

      29 Марта 2019

      Лаборатория Касперского: Азербайджан занял 79 место по числу фишинговых атак

      19 Марта 2019

      Intelsat заплатит Azerkosmos $185 млн за использование ресурсов спутника Azerspace-2

      14 Марта 2019


    Культура

      В Лос-Анджелесе прошла выставка, посвященная Азербайджану

      22 Апреля 2019

      Презентован документальный фильм «Шахдаг. Царь-гора» - ФОТО

      18 Апреля 2019

      В Москве пройдет выставка, посвященная карабахским скакунам

      15 Апреля 2019

      В 43-й сессии Комитета ЮНЕСКО в Баку примут участие свыше 3 тыс. зарубежных представителей

      13 Апреля 2019

      Дни российской культуры открылись в Баку

      12 Апреля 2019

      Представлена новая версия песни Азербайджана на «Евровидении 2019» - ВИДЕО

      10 Апреля 2019


    Последние новости

      Минобороны АР о ситуации на фронте


      23 Апреля 2019

      В Азербайджане школе присвоено имя Национального героя


      23 Апреля 2019

      Майские праздники российская элита проведет в Азербайджане, на Бали и в Германии


      23 Апреля 2019

      Азербайджан построит четыре терминала в Иране


      23 Апреля 2019

      НПЗ STAR произведет 4 млн тонн дизтоплива в этом году


      23 Апреля 2019

      ООН выражает признательность Азербайджану


      23 Апреля 2019

      Ильхам Алиев поздравил Владимира Зеленского


      23 Апреля 2019

      Азербайджан оказал помощь беженцам из Бурунди


      23 Апреля 2019

      Thomson Reuters: БТД является ключевым способом поставок каспийской нефти на внешние рынки


      22 Апреля 2019

      Болиды Гран-при «Формулы-1» доставлены в Баку


      22 Апреля 2019

      Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Газахском районе


      22 Апреля 2019

      Как Зеленский отдыхал в Азербайджане - ФОТО


      22 Апреля 2019

      Грузоперевозки в Азербайджане увеличились на 2%


      22 Апреля 2019

      Азербайджанский министр: Текущие цены на нефть являются удовлетворительными


      22 Апреля 2019

      Букмекеры назвали победителя Гран-при Азербайджана


      22 Апреля 2019

      В Лос-Анджелесе прошла выставка, посвященная Азербайджану


      22 Апреля 2019

      Ильхам Алиев выразил соболезнования главе Шри-Ланки


      22 Апреля 2019

      Пилоты ВВС Азербайджана приступили к учебно-тренировочным полетам - ФОТО


      22 Апреля 2019

      Названы объемы экспорта газа по TANAP


      22 Апреля 2019

      Азербайджан и Турция проведут совместные учения с боевой стрельбой - ФОТО-ВИДЕО


      22 Апреля 2019

      Министр: Объем грузоперевозок в Европу через Азербайджан растет


      22 Апреля 2019

      Оглашены объемы добычи с крупнейшего газового месторождения в Азербайджане


      22 Апреля 2019

      В Баку проходит Международный Форум SOCAR


      22 Апреля 2019

      Азербайджан примет участие в международной конференции по безопасности в Москве


      22 Апреля 2019

      Минобороны АР о ситуации на фронте


      22 Апреля 2019

      МИД Азербайджана осудил теракты в Шри-Ланке


      22 Апреля 2019

      Посол: США поддерживают реформы в Азербайджане


      22 Апреля 2019

      Во Франции состоялось открытие азербайджанской школы


      22 Апреля 2019

      ЦИК Украины: В голосовании в Азербайджане победил Владимир Зеленский


      22 Апреля 2019

      Президент Грузии сделала заявление по поводу границы с Азербайджаном


      22 Апреля 2019

      США приветствуют возможную очередную встречу глав МИД Азербайджана и Армении


      22 Апреля 2019

      Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкому коллеге


      22 Апреля 2019

      Азербайджанский газ поступит в Европу с 2020 года


      20 Апреля 2019

      В Азербайджане выпал снег


      20 Апреля 2019

      Лейла Алиева на выставке работ детей с ограниченными возможностями - ФОТО


      20 Апреля 2019

      Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов


      20 Апреля 2019

      Представитель команды «Формулы 1»: Бакинская трасса сложна для нас


      20 Апреля 2019

      В Азербайджане в закон о пенсиях могут внести изменения


      20 Апреля 2019

      Азербайджан, Туркменистан и Турция будут сотрудничать в сфере альтернативной энергетики


      20 Апреля 2019

      Представители азербайджанской армии приняли участие в учениях НАТО


      20 Апреля 2019

      В Баку открылся Торговый центр Ирана


      20 Апреля 2019

      Выделены средства на реконструкцию дорог в Баку


      19 Апреля 2019

      17-летний азербайджанец будет получать стипендию в 56 тысяч долларов


      19 Апреля 2019

      Министр: Азербайджано-иранские связи интенсивно развиваются


      19 Апреля 2019

      Администрация Президента Азербайджана: Армяне начинают осознавать катастрофичность фальсификации истории Армении


      19 Апреля 2019

      Российский историк: Армяне не имеют древнего прошлого


      19 Апреля 2019

      Возросло число посетивших Азербайджан граждан Грузии


      19 Апреля 2019

      Денежные доходы населения Азербайджана выросли на 5,5%


      19 Апреля 2019

      В Отдельной общевойсковой армии прошли командно-штабные учения


      19 Апреля 2019

      Азербайджанский депутат: Созданные по договору государства, такие как Армения, присваивают историю и культуру соседей


      19 Апреля 2019
    Последние новости