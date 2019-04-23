Новости Азербайджана на армянском
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ООН выражает признательность Азербайджану
23 Апреля 2019
Как Зеленский отдыхал в Азербайджане - ФОТО
22 Апреля 2019
Пилоты ВВС Азербайджана приступили к учебно-тренировочным полетам - ФОТО
22 Апреля 2019
Азербайджан примет участие в международной конференции по безопасности в Москве
22 Апреля 2019
МИД Азербайджана осудил теракты в Шри-Ланке
22 Апреля 2019
ЦИК Украины: В голосовании в Азербайджане победил Владимир Зеленский
22 Апреля 2019
Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Газахском районе
22 Апреля 2019
Ильхам Алиев принял министра промышленности, рудников и торговли Ирана
18 Апреля 2019
Ильхам Алиев выделил средства на развитие азербайджанских театров
17 Апреля 2019
В Азербайджане повышена пенсия участникам Великой Отечественной войны
16 Апреля 2019
Опрос: Ильхам Алиев еще больше повысил доверие избирателей
09 Апреля 2019
Мехрибан Алиева встретилась с военными, обеспеченными высокотехнологичными протезами - ФОТО
03 Апреля 2019
Минобороны АР о ситуации на фронте
22 Апреля 2019
Село Гапанлы: через забор можно увидеть армян - ВИДЕО
19 Апреля 2019
Госкомитет: За последние 25 лет снайперами убито 34 азербайджанских ребенка
19 Апреля 2019
Глава МИД России и генсек ОБСЕ обсудят карабахский конфликт
18 Апреля 2019
ОБСЕ провел мониторинг на линии соприкосновения войск
17 Апреля 2019
Турецкий депутат в Ереване указал армянам путь примирения с Азербайджаном
16 Апреля 2019
Грузоперевозки в Азербайджане увеличились на 2%
22 Апреля 2019
Азербайджанский министр: Текущие цены на нефть являются удовлетворительными
22 Апреля 2019
Названы объемы экспорта газа по TANAP
22 Апреля 2019
Оглашены объемы добычи с крупнейшего газового месторождения в Азербайджане
22 Апреля 2019
В Баку открылся Торговый центр Ирана
20 Апреля 2019
Денежные доходы населения Азербайджана выросли на 5,5%
19 Апреля 2019
Майские праздники российская элита проведет в Азербайджане, на Бали и в Германии
23 Апреля 2019
Азербайджан оказал помощь беженцам из Бурунди
23 Апреля 2019
Во Франции состоялось открытие азербайджанской школы
22 Апреля 2019
В Азербайджане выпал снег
20 Апреля 2019
В Азербайджане в закон о пенсиях могут внести изменения
20 Апреля 2019
17-летний азербайджанец будет получать стипендию в 56 тысяч долларов
19 Апреля 2019
Букмекеры назвали победителя Гран-при Азербайджана
22 Апреля 2019
Представитель команды «Формулы 1»: Бакинская трасса сложна для нас
20 Апреля 2019
Продажи билетов на Гран-при Азербайджана 2019 выросли
19 Апреля 2019
В Канаде появился футбольный клуб «Карабах»
15 Апреля 2019
Азад Рагимов: В подготовке к соревнованиям «Формулы 1» нет никаких проблем и задержек
15 Апреля 2019
Азербайджанские борцы стали третьими в Европе
15 Апреля 2019
Азербайджан выпустил марки приуроченные апрельским боям
03 Апреля 2019
Названы самые часто посещаемые государственные сайты Азербайджана
03 Апреля 2019
Доходы Азербайджана от экспорта телекоммуникационных услуг составил 2 млн долларов
01 Апреля 2019
Newzoo: Азербайджанцы потратили в 2018 году на видеоигры $85 млн
29 Марта 2019
Лаборатория Касперского: Азербайджан занял 79 место по числу фишинговых атак
19 Марта 2019
Intelsat заплатит Azerkosmos $185 млн за использование ресурсов спутника Azerspace-2
14 Марта 2019
В Лос-Анджелесе прошла выставка, посвященная Азербайджану
22 Апреля 2019
Презентован документальный фильм «Шахдаг. Царь-гора» - ФОТО
18 Апреля 2019
В Москве пройдет выставка, посвященная карабахским скакунам
15 Апреля 2019
В 43-й сессии Комитета ЮНЕСКО в Баку примут участие свыше 3 тыс. зарубежных представителей
13 Апреля 2019
Дни российской культуры открылись в Баку
12 Апреля 2019
Представлена новая версия песни Азербайджана на «Евровидении 2019» - ВИДЕО
10 Апреля 2019
Минобороны АР о ситуации на фронте
23 Апреля 2019
В Азербайджане школе присвоено имя Национального героя
23 Апреля 2019
Майские праздники российская элита проведет в Азербайджане, на Бали и в Германии
23 Апреля 2019
Азербайджан построит четыре терминала в Иране
23 Апреля 2019
НПЗ STAR произведет 4 млн тонн дизтоплива в этом году
23 Апреля 2019
ООН выражает признательность Азербайджану
23 Апреля 2019
Ильхам Алиев поздравил Владимира Зеленского
23 Апреля 2019
Азербайджан оказал помощь беженцам из Бурунди
23 Апреля 2019
Thomson Reuters: БТД является ключевым способом поставок каспийской нефти на внешние рынки
22 Апреля 2019
Болиды Гран-при «Формулы-1» доставлены в Баку
22 Апреля 2019
Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Газахском районе
22 Апреля 2019
Как Зеленский отдыхал в Азербайджане - ФОТО
22 Апреля 2019
Грузоперевозки в Азербайджане увеличились на 2%
22 Апреля 2019
Азербайджанский министр: Текущие цены на нефть являются удовлетворительными
22 Апреля 2019
Букмекеры назвали победителя Гран-при Азербайджана
22 Апреля 2019
В Лос-Анджелесе прошла выставка, посвященная Азербайджану
22 Апреля 2019
Ильхам Алиев выразил соболезнования главе Шри-Ланки
22 Апреля 2019
Пилоты ВВС Азербайджана приступили к учебно-тренировочным полетам - ФОТО
22 Апреля 2019
Названы объемы экспорта газа по TANAP
22 Апреля 2019
Азербайджан и Турция проведут совместные учения с боевой стрельбой - ФОТО-ВИДЕО
22 Апреля 2019
Министр: Объем грузоперевозок в Европу через Азербайджан растет
22 Апреля 2019
Оглашены объемы добычи с крупнейшего газового месторождения в Азербайджане
22 Апреля 2019
В Баку проходит Международный Форум SOCAR
22 Апреля 2019
Азербайджан примет участие в международной конференции по безопасности в Москве
22 Апреля 2019
Минобороны АР о ситуации на фронте
22 Апреля 2019
МИД Азербайджана осудил теракты в Шри-Ланке
22 Апреля 2019
Посол: США поддерживают реформы в Азербайджане
22 Апреля 2019
Во Франции состоялось открытие азербайджанской школы
22 Апреля 2019
ЦИК Украины: В голосовании в Азербайджане победил Владимир Зеленский
22 Апреля 2019
Президент Грузии сделала заявление по поводу границы с Азербайджаном
22 Апреля 2019
США приветствуют возможную очередную встречу глав МИД Азербайджана и Армении
22 Апреля 2019
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкому коллеге
22 Апреля 2019
Азербайджанский газ поступит в Европу с 2020 года
20 Апреля 2019
В Азербайджане выпал снег
20 Апреля 2019
Лейла Алиева на выставке работ детей с ограниченными возможностями - ФОТО
20 Апреля 2019
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
20 Апреля 2019
Представитель команды «Формулы 1»: Бакинская трасса сложна для нас
20 Апреля 2019
В Азербайджане в закон о пенсиях могут внести изменения
20 Апреля 2019
Азербайджан, Туркменистан и Турция будут сотрудничать в сфере альтернативной энергетики
20 Апреля 2019
Представители азербайджанской армии приняли участие в учениях НАТО
20 Апреля 2019
В Баку открылся Торговый центр Ирана
20 Апреля 2019
Выделены средства на реконструкцию дорог в Баку
19 Апреля 2019
17-летний азербайджанец будет получать стипендию в 56 тысяч долларов
19 Апреля 2019
Министр: Азербайджано-иранские связи интенсивно развиваются
19 Апреля 2019
Администрация Президента Азербайджана: Армяне начинают осознавать катастрофичность фальсификации истории Армении
19 Апреля 2019
Российский историк: Армяне не имеют древнего прошлого
19 Апреля 2019
Возросло число посетивших Азербайджан граждан Грузии
19 Апреля 2019
Денежные доходы населения Азербайджана выросли на 5,5%
19 Апреля 2019
В Отдельной общевойсковой армии прошли командно-штабные учения
19 Апреля 2019
Азербайджанский депутат: Созданные по договору государства, такие как Армения, присваивают историю и культуру соседей
19 Апреля 2019